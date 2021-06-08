01:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Индия изгоняет вирус
Вторая по численности населения и уровню заболеваемости COVID-19 страна берет верх в борьбе с пандемией.
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Власти индийской столицы
Вторая по численности населения и по количеству заболевших коронавирусом страна — Индия — продолжает удивлять мир: на сей раз уже не темпами роста числа инфицированных COVID-19, которые еще менее двух месяцев назад били один антирекорд за другим, а столь же стремительными темпами «общенационального выздоровления».
Как сообщил главный министр столичного округа Дели Арвинд Кеджривал, с понедельника там снимается ряд ограничений, введенных 19 апреля на фоне взрывного роста числа заболевших. Так, возобновляет работу делийское метро, которое начинает вновь перевозить пассажиров при условии, что их число не будет превышать 50% вместимости вагонов.
Государственные служащие и сотрудники частных фирм возвращаются на свои рабочие места, правда, пока не в полном, а в половинном составе. Глава столичного правительства Арвинд Кеджривал призвал руководителей следить за тем, чтобы «все, кто может этот делать, продолжали работать из дома».
Что касается городских рынков и крупных торговых комплексов, то они будут работать поочередно на основе принципа чередования (половина по четным, половина по нечетным дням). Это правило, однако, не распространяется на магазины товаров первой необходимости и аптеки, которые могут работать в ежедневном режиме. Кроме того, возобновилась работа на строительных площадках и промышленных предприятиях индийской столицы.
Индийская столица (город с населением около 17 млн человек) была вынуждена уйти на изоляцию, когда ситуация с пандемией стала близка к катастрофической. Масштабы бедствия тогда стали полной неожиданностью для индийских властей, которые еще в январе запустили одну из самых амбициозных программ массовой вакцинации в мире.
Ситуация в индийской столице не стала исключением, демонстрируя общенациональную тенденцию того, как страна начинает выбираться из «ковидной пропасти». Как сообщили в понедельник в Минздраве Индии, число заболевших коронавирусом за последние сутки составило 100,6 тыс. (наименьший прирост за последние 60 дней).
Индийские медики обращают внимание на то, что на протяжении уже полутора недель число новых случаев в общенациональном масштабе не превышает 200 тыс. в сутки, что, по их мнению, может свидетельствовать о начавшемся постепенном спаде второй волны пандемии. Для сравнения: с 21 апреля по 17 мая число заболевших COVID-19 ежедневно превышало 300 тыс. в сутки — больше, чем в любой другой стране.
При этом пять раз на пике пандемии оно и вовсе взлетало до более чем 400 тыс. в день. Максимальное число лечащихся от коронавируса составляло тогда более 3,7 млн человек.
Учитывая наметившиеся позитивные перемены в борьбе с пандемией, о постепенном снятии ограничений, которое будет происходить в пять этапов — в зависимости от уровня заболеваемости и заполняемости больничных коек, — сообщили власти штата Махараштра, где находится крупнейший индийский мегаполис, деловая столица страны Мумбай. С прошлого года Махараштра прочно удерживает первую строчку в списке самых неблагополучных регионов на карте пандемии.
Минздрав также отмечает рост числа привитых от коронавируса — вакцину от COVID-19 уже получили более 232 млн человек, или 17% населения страны (впрочем, завершить вакцинацию, получив обе дозы вакцины, успели менее 46 млн).
Хотя Индия стала мировой фабрикой вакцин, прививочную кампанию
При этом проблемы пандемии и вакцинации остаются весьма чувствительным вопросом большой политики для правительства премьера Нарендры Моди. Подтверждением этого стало громкое заявление министра здравоохранения и благополучия семьи Харша Вардхана в ходе состоявшейся в конце прошлой неделе встречи министров здравоохранения стран G7 выступившего резко против идеи введения паспортов вакцинации, которую Дели считает дискриминационной.
«На этом этапе пандемии уместно обсудить озабоченность Индии по поводу идеи введения паспорта вакцинации. Учитывая более низкий уровень вакцинации в развивающихся странах по сравнению с развитыми странами, а также все еще нерешенные вопросы равноправного и недорогого доступа к поставкам и распространению безопасных и эффективных вакцин, Индия полагает, что внедрение паспортов вакцинации станет чрезвычайно дискриминационным и невыгодным для развивающихся стран», — предупредил министр Вардхан на встрече, куда он был приглашен в качестве гостя.
Сергей Строкань