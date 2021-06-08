Российских учеников снабдят цифровым профилем

«Ъ» ознакомился с концепцией Минпросвещения по формированию «цифрового профиля обучающегося». Соответствующие предложения министерство направило для проработки в Минцифры в апреле. В документе уточняется, что они составлены по поручению профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко от 17 марта.
В Минцифры подтвердили, что ведут работу совместно с Минпросвещения над концепцией цифрового профиля обучающегося. В Минпросвещения не ответили на запрос оперативно.
Цифровой профиль ученика будет апробирован в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, который проводится до 31 декабря 2022 года, объяснил «Ъ» источник, знакомый с деталями проекта. Эксперимент проводится в рамках соответствующего постановления правительства от 7 декабря 2020 года. О необходимости создания цифрового профиля учащегося в декабре 2020 года заявляла замминистра науки и высшего образования Елена Дружинина.
Согласно концепции, цифровой профиль будет обязательным и появится при первом обращении за образовательной услугой, например при зачислении в детский сад или первый класс.
Все достижения учащихся будут зафиксированы в цифровом портфолио, следует из документа.
В профиле будут содержаться актуальные сведения, «необходимые для идентификации в рамках образовательного процесса». Чтобы избежать накапливания больших массивов данных в разных источниках, система будет использовать информацию текущих реестров органов исполнительной власти и государственных информационных систем. Для этого создадут распределенный реестр, а запросы в различные системы будут совершаться с использованием обезличенных идентификаторов.
«Само по себе начинание прекрасное, — считает управляющий директор Accenture Technology в России Мария Григорьева. — Подобная система избавит от подтасовок».
По словам эксперта, подобная система уже работает, например, в Швеции. Но важно, отмечает Григорьева, чтобы не получилось так, что «на основании системы ребят будут ранжировать еще в начальной школе, тогда как их потенциал может проявиться значительно позже».
Партнеру «Делойт» в СНГ Антону Зыкову кажется неочевидной целесообразность создания структуры со всеми оценками человека начиная с первого класса. По его мнению, оправданным может быть скорее сохранение сведений о профессиональном опыте.
Разрабатываемая Минпросвещения система будет содержать «фантастическое количество данных» о детях, их успеваемости и посещаемости, считает преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.
«Все они в случае утечки могут использоваться для обмана детей, в том числе социального инжиниринга», — говорит он.
Цифровой профиль обучающегося копирует текущую концепцию цифрового профиля гражданина, за исключением небольших деталей, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Стоимость создания такой системы посчитать сложно, добавляет эксперт, поскольку на цифровизацию в регионах тратятся от нескольких миллионов до сотен миллионов рублей. Он не исключает, что стоимость проекта может достигать и миллиарда рублей.
Юлия Степанова, Анастасия Гаврилюк
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