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11:20 (мск), источник: ИА REGNUM

Юрист рассказал о выплатах для граждан РФ этим летом

Ряд категорий российских граждан, в числе которых пенсионеры, семьи с детьми и беременные женщины, этим летом смогут получить социальные выплаты или повышенные пособия.

Источник: Reuters

Об этом генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал 8 июня агентству «Прайм».

Так, 1 августа запланирован перерасчёт пенсионных выплат, который коснётся работающих пенсионеров. Размер их страховых пенсий может подрасти не более чем на 3 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Текущий ИПК — 98,86 рубля.

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С 1 июля выплаты в размере 6350 рублей будут получать беременные женщины, которые находятся в трудном финансовом положении. Условие получения выплаты — постановка на учёт по беременности до 12 недель.

Также с 1 июля родители, в одиночку воспитывающие детей от 8 до 16 лет, смогут получать по 5650 рублей в месяц. При этом их среднедушевой доход должен быть меньше прожиточного минимума в регионе.

«Правда, есть еще одно очень важное условие — получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов», — пояснил адвокат.

Родители детей в возрасте от 8 до 16 лет получат в августе пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Такая же финансовая поддержка предусмотрена для родителей первоклассников, на их счёт поступит по 10 тыс. рублей.

Петропольский напомнил, что к 1 июля все получатели социальных выплат переходят на карту национальной платежной системы «Мир». Это касается всех граждан — получателей пенсионных выплат, иных социальных льгот и компенсаций.

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