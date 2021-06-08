«Письма в дупло закладываете?»: Шойгу нагрянул с проверкой в московский военкомат и возмутился «партизанскими» условиями работы

Министр обороны России Сергей Шойгу пришел с внезапной проверкой в военкомат Черемушкинского района Москвы и возмутился отсутствием компьютеров. Видео неожиданного визита опубликовал в своем блоге один из пользователей платформы «Яндекс. Дзен».
На кадрах видно, что Шойгу заходит в несколько кабинетов комиссариата, в одном из которых начинает отчитывать сотрудников.
«У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что как партизаны-то? Письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?» — возмутился министр.
Как отметил автор видео, о целях и подробностях визита в пресс-службе черемушкинского военкомата не сообщили. Шойгу прибыл без сопровождения, заходил в любые кабинеты и опрашивал всех, кого хотел.
Ранее Лайф рассказывал, что Шойгу предложил провести Большую всероссийскую спартакиаду юнармейцев. Глава оборонного ведомства отметил, что за пять лет существования движению удалось увеличить число участников почти до миллиона человек.