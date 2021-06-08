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10:50 (мск), источник: Ведомости

Путин заявил, что говорить о победе над коронавирусом рано

Президент России Владимир Путин заявил, что говорить о победе над коронавирусом еще рано. Об этом он сказал в приветственном слове участникам форума «Примаковские чтения», обращение президента зачитал его помощник Юрий Ушаков.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас важно задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций», — сказал Путин в приветственном слове участникам форума «Примаковские чтения». Его обращение президента зачитал помощник Юрий Ушаков.

По словам главы государства, борьба с этой инфекцией требует объединения усилий всего мирового сообщества, честного и равноправного сотрудничества.

4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России: по его словам, она лучше, чем во многих странах. При этом глава российского государства отметил, что многие люди пренебрегают требованиями, которые призывают соблюдать врачи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что пандемия не закончилась и призвал проявлять осторожность.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 7 июня, за сутки в России инфекцию выявили у 9429 человек. Скончались 330 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 135 866. Умерли за все время пандемии 124 117 человек.

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