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11:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Ведущий Первого канала госпитализирован с коронавирусом

Ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов госпитализирован с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что последние три дня он ощущал все симптомы заболевания, но проводил самостоятельное лечение.

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Однако из-за того, что у телеведущего имеются хронические заболевания, врачи решили понаблюдать за состоянием Борисова в больнице.

В 2020 году коронавирусом переболели многие ведущие телеканала, в том числе ведущий «Модного приговора» Александр Васильев. Он слег с воспалением легких в середине апреля вслед за снимающейся с ним в одной передаче артисткой Надеждой Бабкиной.

Недавно коронавирус перенес ведущий Иван Ургант. На время лечения он выходил в эфир своего вечернего шоу по видеосвязи из загородного дома. Вместо традиционного выхода шоумена из-за кулис его соведущий Дмитрий Хрусталев внес в студию телеэкран, который транслировал Урганта из домашнего кабинета.

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