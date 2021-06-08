11:14 (мск), источник: Lenta.Ru
Ведущий Первого канала госпитализирован с коронавирусом
Ведущий
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Отмечается, что последние три дня он ощущал все симптомы заболевания, но проводил самостоятельное лечение.
Однако
В 2020 году коронавирусом переболели многие ведущие телеканала, в том числе ведущий «Модного приговора» Александр Васильев. Он слег с воспалением легких в середине апреля вслед за снимающейся с ним в одной передаче артисткой Надеждой Бабкиной.
Недавно коронавирус перенес ведущий Иван Ургант. На время лечения он выходил в эфир своего вечернего шоу по видеосвязи из загородного дома. Вместо традиционного выхода шоумена