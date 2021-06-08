12:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коловратка ожила и размножилась после 24 тысяч лет в вечной мерзлоте Сибири
Это не первый организм, способный пережить десятки тысяч лет в вечной мерзлоте.
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Российским ученым удалось оживить и размножить коловратку, которая провела 24 тысячи лет в вечной мерзлоте Сибири.
Исследователи из Института
Дальнейшие эксперименты выявили одну важную особенность этих микроорганизмов. Исследователи отобрали 144 коловратки из возрожденного штамма, снова заморозили их и продержали при температуре минус 15 градусов Цельсия в течение одной недели. Выживших коловраток сравнили с современными коловратками, подвергнутыми точно такой же заморозке.
Оказалось, что древние коловратки вовсе не были более морозостойкими, чем современные. Команда предположила, что выжить досторическим коловраткам помогли особенности «заморозки».
Ранее ученые из ИФХиБПП РАН выяснили, что живущие в почве нематоды могут ожить после 30−40 тыс. лет в вечной мерзлоте. Они также прорастили семена растения возрастом более 30 тысяч лет.
Новое исследование российской команды опубликовано в Current Biology.
Анна Лысенко
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