В России выявили 9 977 новых случаев COVID-19 за сутки

«За последние сутки в России выявлено 9 977 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 883 человека», — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (3817), Санкт-Петербурге (846) и Московской области (776).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 145 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 124 496 летальных исходов, выздоровели 4 752 085 человек.
Ранее, 5 июня, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов заявил, что третьей волны коронавирусной инфекции в России не ожидается. При этом он подчеркнул, что дальнейшая ситуация в стране будет зависеть от скорости вакцинации.
4 июня президент России Владимир Путин призвал граждан страны сделать прививку от коронавирусной инфекции. Процедура вакцинации в стране является бесплатной, комфортной и добровольной, напомнил глава государства, подчеркнув, что от применения российской вакцины не зафиксировано ни одного летального исхода.
Также глава государства подчеркнул, что все побочные явления от введения вакцины от коронавируса отечественного производства ограничиваются повышением температуры на пару часов, исходов летального характера на текущий момент не зафиксировано.
В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе.
На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».