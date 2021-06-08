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12:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из Турции превращает мультгероев в «реальных» людей

Выглядит очень интересно и немного жутко.

Иллюстратор из Турции Хоссейн Диба уже много лет занимается дизайном 3D-персонажей и особенно прославился своим видением мультгероев.

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Известных нарисованных персонажей он превращает в «реальных» людей, придавая им привычный человеческий облик. Так Диба уже потрудился над внешностью героев мультсериала «Симпсоны», мультфильмов «Душа», «История игрушек», «Рик и Морти» и многих других.

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Джо Гарднер из мультфильма «Душа»
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Принцесса Жасмин
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Аладдин
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Базз Лайтер из «Истории игрушек»
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Марио
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Луиджи — младший брат Марио
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Гомер Симпсон
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Барт Симпсон
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Шериф Вуди из «Истории Игрушек»

Екатерина Гура

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