12:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Турции превращает мультгероев в «реальных» людей
Выглядит очень интересно и немного жутко.
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Иллюстратор из Турции Хоссейн Диба уже много лет занимается дизайном 3D-персонажей и особенно прославился своим видением мультгероев.
Известных нарисованных персонажей он превращает в «реальных» людей, придавая им привычный человеческий облик. Так Диба уже потрудился над внешностью героев мультсериала «Симпсоны», мультфильмов «Душа», «История игрушек», «Рик и Морти» и многих других.
Екатерина Гура