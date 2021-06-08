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13:28 (мск), источник: m24.ru

Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой в спектакль

Певицу Ольгу Бузову пригласили на роль в спектакле «Чудесный грузин», поскольку в постановке нужен образ человека из массовой культуры.

Источник: РИА "Новости"

Об этом художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть», — сказал Бояков.

Он отметил, что было бы ложью утверждать, что в театре не думали о хайпе. При этом худрук подчеркнул, что не ради этого участвовать в постановке позвали именно Бузову.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова станет исполнительницей одной из ролей в спектакле «Чудесный грузин», который поставит МХАТ. В постановке будет идти речь о том, как еще никому не известный Иосиф Джугашвили стал советским лидером.

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 Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой в спектакль
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