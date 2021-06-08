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15:28 (мск), источник: ТАСС

Россияне хотели бы увидеть продолжение сериалов «Шерлок» и «Остаться в живых»

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/ — По данным опроса портала Кино Mail.ru, 48% россиян положительно относятся к ремейкам и современным продолжениям старых сериалов.

Источник: Агентство «Москва»

Россияне хотели бы увидеть продолжение сериалов «Шерлок» (Sherlock, 2010−2017) с Бенедиктом Камбербэтчем, «Остаться в живых» (Lost, 2004−2010) о крушении самолета на загадочном острове и «Игры престолов» (Game of Thrones, 2011−2019). Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел портал Кино Mail.ru.

«Проект Кино Mail.ru провел опрос среди пользователей, чтобы выяснить, продолжений каких культовых сериалов действительно хотят зрители. По результатам опроса, наибольшее количество голосов (15%) получил британский сериал “Шерлок” с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, финальный сезон которого был показан в 2017 году», — говорится в сообщении.

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Второе место занял телепроект «Остаться в живых», который завершился более 10 лет назад. Герои сериала, оказавшиеся на необитаемом острове после крушения самолета, на протяжении нескольких сезонов пытались раскрыть тайну места, в котором они оказались, и вернуться в цивилизацию. На третьей строчке зрительских предпочтений оказался драматический многосерийный фильм «Игра престолов».

В десятку также вошли комедийный сериал «Друзья» (Friends, 1994−2004), спецэпизод которого вышел в конце мая, «Секс в большом городе» (Sex and the City, 1998−2004), «Доктор Хаус» (House, M.D., 2004−2012) и другие.

Половина участников опроса (48%) положительно относятся к ремейкам и современным продолжениям старых сериалов, в то время как 27% респондентов этого не одобряют.

«У некоторых ремейки вызывают смешанные чувства, также многие отмечают, что готовы смотреть продолжения культовых сериалов только при условии, что они будут “качественно и хорошо” сняты», — заключили в сервисе. Опрос проходил со 2 по 7 июня на портале Кино Mail.ru, в нем приняли участие свыше 11,5 тыс. пользователей.

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