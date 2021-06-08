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15:11 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Хоть не ходи в отпуск». Главу Бурятии оштрафовали за костёр в неположенном месте

МЧС оштрафовало главу Бурятии Алексея Цыденова после пикника на майских праздниках. Чиновник решил пожарить шашлык на природе и развёл костёр в неположенном месте. В республике в этот период действовал особый противопожарный режим. По последним данным, в Бурятии с начала пожароопасного сезона зафиксировали около 80 лесных пожаров.

Источник: РИА "Новости"

О полученном штрафе Цыденов рассказал в своём Instagram-аккаунте. По словам главы Бурятии, МЧС наказало его из-за костра, который он развёл на природе во время трёх дней отпуска на майских праздниках, чтобы пожарить шашлык.

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«Хоть не ходи в отпуск. <…> И ведь ничего не скажешь. Всё правильно! Сейчас становится теплее. Надеюсь, ковида станет меньше, но пожароопасность повысится. Будьте аккуратны, берегите себя и окружающих», — написал Цыденов.

К своему посту он также приложил фото с текстом постановления о назначении административного наказания. Из документа следует, что инцидент произошёл 5 мая в Тункинском районе республики на берегу реки Иркут. МЧС отметило, что Цыденов нарушил требования правил противопожарного режима, действующего в Бурятии с 19 апреля, — глава региона развёл костёр и использовал открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведённого и оборудованного для этого места.

Алексея Цыденова признали виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали на 3000 рублей. Он имеет право обжаловать это решение в течение 10 дней.

По данным Авиалесоохраны на 8 июня, на территории России действовало 82 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 29 411 га, по которым проводились работы по активному тушению. В Бурятии с начала пожароопасного сезона зарегистрировали 78 лесных пожаров на общей площади 1100 га.

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