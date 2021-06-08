15:15 (мск), источник: ТАСС
В Минздраве допустили, что привитым «Спутником V» понадобится вакцинация другим препаратом
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Привитым против коронавирусной инфекции «Спутником V», возможно, через
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«Хорошо, что у нас есть другие вакцины [кроме «Спутника V"], которые наращивают свое производство, наращивают свой объем и в последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученные, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем «Спутник V», а именно «Ковиваком» или «Эпиваккороной», но в данном направлении исследования еще идут», — сказал он, выступая на пленарном заседании в Госдуме.
Гриднев добавил, что промышленное производство «Спутника V» сегодня гораздо больше, поэтому ее распространение и поставки в РФ тоже больше.
Сейчас в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса. Самой распространенной из них является «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи.