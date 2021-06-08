15:09 (мск), источник: Фонтанка
«Спутником Лайт» будут прививать молодежь
Минздрав: «Спутник Лайт» в первую очередь предназначен для вакцинации молодых людей.
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Заместитель министра здравоохранения рассказал, для кого предназначена облегченная версия российского препарата от коронавируса.
«Прежде всего следует отметить, что эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего на студентов», — цитирует 8 июня заявление Олега Гриднева ТАСС.
В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт». По данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность «Спутника Лайт» составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации, он эффективен против всех новых штаммов коронавируса.