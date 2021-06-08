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15:09 (мск), источник: Фонтанка

«Спутником Лайт» будут прививать молодежь

Минздрав: «Спутник Лайт» в первую очередь предназначен для вакцинации молодых людей.

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Источник: РИА "Новости"

Заместитель министра здравоохранения рассказал, для кого предназначена облегченная версия российского препарата от коронавируса.

«Прежде всего следует отметить, что эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего на студентов», — цитирует 8 июня заявление Олега Гриднева ТАСС.

По его словам, однократное применение препарата демонстрирует «хорошую выработку иммунитета» и «хороший уровень антител» именно у молодых россиян.

В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт». По данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность «Спутника Лайт» составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации, он эффективен против всех новых штаммов коронавируса.

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