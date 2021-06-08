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15:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Сход подводной лавины у берегов Африки чуть не оставил мир без связи. Как предотвратить это в будущем?

Ученые сообщают о самом мощном сходе подводной лавины из всех, за которыми океанографам когда-либо доводилось наблюдать. Это произошло в подводном каньоне, берущего начало от устья реки Конго у побережья Западной Африки.

Источник: GETTY IMAGES

Явление было зафиксировано еще в январе прошлого года, но ученым понадобилось время, чтобы починить поломанную мощной лавиной аппаратуру и обработать данные. Вместе с инвентарем океанографов была повреждена система подводных коммуникаций, отвечающая за передачу 99% всех данных в мире.

На глубину каньона сошло более одного кубического километра песка и грязи. Природное явление продолжалось два дня и охватило площадь, превышающую 1,1 тыс. километров дна Атлантического океана.

На дне Мирового океана есть множество подводных каньонов. Впадина, берущая начало у устья реки Конго, где произошел сход, — одна из крупнейших в мире.

Обычно это V-образное углубление, глубина которого составляет тысячу и более метров относительно дна.

Ремонтное судно The Leon Thevenin было направлено к берегам Западной Африки для устранения обрывов подводных кабелей, вызванных подводной лавиной в 2020 году | Источник: CHAMAREL MARINE SERVICES (CMS)
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Это явление не попало бы в поле зрения ученых, если бы движущийся песок не оборвал два подводных коммуникационных кабеля, что нарушило работу интернета на всей территории между Нигерией и ЮАР.

Измерять скорость движения наносов и их массу помогают специальные приборы, проложенные по всей длине каньона.

«Пострадали несколько наших океанографических станций, их буквально сорвало с якорей, которыми они крепятся ко дну. С них мы получили электронное сообщение о происходящем», — говорит профессор Даремского университета Питер Толлинг.

«Движение лавины все нарастало и нарастало. Она поднимает со дна песок и грязь, что делает поток более плотным и быстрым», — объясняет ученый.

С помощью подобных приборов ученые могут наблюдать за подводными явлениями и оценивать связанные с ними риски для жизнедеятельности человека | Источник: NERC/DURHAM UNI/P.TALLING

По мнению ученых, движение мощнейшего потока спровоцировали два фактора.

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Первое — это исключительно сильное наводнение в реке Конго в декабре 2019 года, примерно за две недели до начала движения подводной массы. Такие наводнения случаются примерно раз в 50 лет и приносят в устье реки большие объемы песка и грязи.

Затем в январе начались необычно сильные приливы и отливы.

«Мы думаем, что движение массы началось на мелководье, во время отлива, — говорит профессор Дэн Парсонс из Университета Халла. — По мере того, как снижается нагрузка на океан в его верхних слоях, меняется давление в донных отложениях, что и приводит к таким последствиям».

Анализ данных с измерительных приборов показывает, что путь с мелководья до отметки в 4500 метров глубины лавина проделала за одни сути.

Во время наводнения 2019 года вода в бассейне реки Конго прибывала со скоростью 70 тыс. кубометров в секунду. | Источник: Русская служба Би-би-си

Определить масштабы явления ученые смогли только после починки датчиков, руководствуясь лишь приблизительными данными о его начальной фазе.

Известно, что в верховьях каньона поток двигался со скоростью 5,2 м/сек, а к концу своего пути ускорился до 8 м/сек.

На починку кабелей, поврежденных в январе прошлого года, ушло примерно три недели.

Есть одно интересное наблюдение, которое, возможно, объясняет, почему одни кабели обрываются, а другие нет.

Это связано с тем, что лавина на разных отрезках своего пути по-разному взаимодействует с поверхностью дна: где-то она полностью разрушает его слои, где-то проскальзывает, оставляя за собой лишний слой песка.
В водах Мирового океана постоянно курсируют ремонтные суда, готовые быстро устранить поломки в системе подводных коммуникаций, ставшей жизненно необходимой | Источник: TYCO TELECOMMUNICATIONS

«Эти новые данные будут использованы в индустрии коммуникаций, с их помощью будут проложены новые маршруты по дну океана в обход районов с наибольшим риском возникновения эрозий, губительных для техники», — говорит специалист в области морской геологии британского Национального центра океанографии Майк Клэр.

Нельзя переоценить важность систем подводных коммуникаций, через которые на 99% осуществляется межконтинентальный обмен данными. К примеру, одних только денежных переводов по всему миру осуществляется на триллионы долларов в день.

Исследования в бассейне реки Конго становятся одним из приоритетных международных проектов, к которому присоединились ученые из Франции, Германии и Анголы.

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