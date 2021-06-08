Минтранс предложил запретить ездить на электросамокатах тяжелее 35 кг по тротуарам

Соответствующие поправки в ПДД, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), Минтранс обсуждает совместно с МВД, сообщил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.
«Что нового, по сравнению с тем, что было — это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ для совместного использования с пешеходами до 35 кг», — заявил Луговенко в ходе обсуждения на площадке Народного фронта (цитата по ТАСС).
«Но сейчас мы эту точку для себя поставили и согласились с позицией МВД о том, что как это и сегодня, как это и было 60 лет назад, обыкновенный самокат — это пешеход. То есть мы эту норму оставляем как таковую и регулируем только средства, оснащенные двигателем», — так представитель Минтранса прокомментировал возможность отнести самокаты без двигателя к пешеходам.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов говорил, что московские власти подготовили ряд мер, направленных на регулирование езды на электросамокатах. На проезжей части электросамокат будет регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, также будут ограничены по скорости прокатные средства передвижения.
В столичных сервисах кикшеринга зарегистрировано около 500 тыс. активных пользователей, за месяц жители совершают более 1,3 млн поездок на электросамокатах. Сервисы также распространены в Санкт-Петербурге, Казани и других городах. По данным МВД, в 2018—2020 годах аварийность с участием СИМ с электродвигателями выросла в 8 раз. В 2020 году зарегистрирована 331 авария с 6 погибшими и 347 ранеными — в том числе в Москве (90 ДТП), Санкт-Петербурге (46), Краснодарском крае (23).
По действующим ПДД, напомним, пользователи электросамокатов, моноколес и прочих «средств индивидуальной мобильности» приравнены к пешеходам, если мощность электродвигателя менее 250 ватт, если более, то к водителям мопедов. Минтранс подготовил проект поправок в ПДД, вводящих специальное регулирования для СИМ, документ проходит очередные согласования.