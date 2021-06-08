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17:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Путешествующие по Китаю 12 слонов и 3 слоненка прилегли поспать. Наверное, устали

Путешествующее стадо слонов, о котором в последние дни рассказывает вся китайская и мировая пресса, прилегло поспать в лесу. За ним наблюдают с дронов.

Источник: CHINA CENTRAL TELEVISION (CCTV)

Стадо из 15 диких слонов, включая трех слонят, отправилось в путь из родных мест на юго-западе Китая в неизвестный пункт назначения еще 15 месяцев назад и с тех пор прошло уже около 500 километров, забредая по пути в села и даже большие города.

Во вторник пошел сильный дождь, и слоны прилегли поспать в лесу.

Как сообщает китайский телеканал CGTN, власти провинции Юннань, по которой путешествуют слоны, задействовали 14 дронов и около 500 человек, которые следят за стадом, перекрывают дороги на его пути и пытаются направить их на юго-запад, обратно к дому.

Пока старшие спят, слонёнок пытается по ним полазать | Источник: CHINA CENTRAL TELEVISION (CCTV)
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До недавнего времени эти попытки успеха не приносили, но сейчас стадо, похоже, повернуло в сторону дома, а он у них, по всей видимости, находится в заповеднике Мэнъянцзы в регионе Сишуанбаньна на границе с Лаосом и Мьянмой.

По наблюдениями Юннаньской лесной пожарной бригады, один из слонов откололся от стада и сейчас находится примерно в четырех километрах от нее.

За время своего рекордного похода стадо уже съело и вытоптало посевы на миллионы юаней, повредило несколько строений и напугало немало местных жителей, просовывая ищущие хоботы в двери и окна.

Слоны по пути зашли даже в шестимиллионный город Куньмин.

Через местечко Ышань слоны прошли прямо по главной трассе, ведущей в шестимиллионный Куньмин | Источник: Reuters

Почему стадо азиатских (индийских) слонов ушло из обычного ареала обитания в дальний поход, остается непонятным.

Некоторые специалисты предполагают, что это неопытный вожак стада повел его куда-то не туда, другие считают, что слоны отправились искать новое место жительства.

Дикие азиатские (индийские) слоны занесены в Красную книгу. В Китае их всего около трехсот, и большинство из них живет в провинции Юннань.

Ученые говорят, что настолько далеко юннаньские слоны из обычных мест обитания еще не уходили.

Еще больше интересного о животных

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