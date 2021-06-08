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16:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии коала перепутала входную дверь с деревом

Хозяин дома помог ей разобраться.

Житель австралийского штата Квинсленд по имени Джон услышал странный шум и царапанье у входной двери. Опасаясь взломщиков, он выбежал в прихожую и застыл в изумлении.

На его глазах по дверной коробке карабкалась коала. Длинные когти животного помогали ему взбираться по кирпичу.

Джон вспомнил рекомендации австралийских зоозащитников, надел мотоциклетную куртку, перчатки и снял коалу с дверного проема. Мужчина отнес животное в сад и посадил на дерево.

Дом Джона находится в Маунт Грейватт, пригороде Брисбена, сообщает Daily Mail. Коалы здесь разгуливают нередко, но зачем одной из них понадобилось карабкаться по стене, неизвестно.

Анна Лысенко

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