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17:59 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Коронавирус разбирают по версиям. Можно ли точно установить происхождение COVID-19

Версия об искусственном происхождении COVID-19 снова оказалась в центре внимания СМИ. Ученые из США утверждают, что обнаружили очередное доказательство утечки вируса из лаборатории. Как пишет The Wall Street Journal, специалисты Калифорнийского университета выявили искусственную последовательность в геноме. Это может косвенно указывать на «рукотворную» природу вируса. В мае президент США Джо Байден просил спецслужбы проверить эту теорию.

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Источник: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно докладу ВОЗ, COVID-19, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через посредника. Но почему в последнее время вновь появляются сомнения в этой версии? Можно ли точно определить, откуда появился коронавирус?

Все началось с Дональда Трампа: год назад президент США заявил, что обладает информацией об утечке коронавируса из уханьской лаборатории. Власти Китая, по его словам, совершили «ужасную ошибку» и пытались ее скрыть. Осенью республиканец покинул свой пост, а риторика Джо Байдена оказалась более мягкой. Тем не менее, и он поручил спецслужбам проверить лабораторную версию происхождения COVID-19 и предоставить аргументы до конца лета.

За последние недели эта теория получила развитие. В понедельник американские ученые заявили, что выявили искусственную последовательность в геноме SARS-CoV-2.

Якобы комбинация нуклеотидов (ее называют кодоном) необычна для такого типа вируса, что может указывать на человеческое вмешательство.

Действительно, но до окончательных выводов еще очень далеко, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Есть как минимум несколько кодонов для одной и той же аминокислоты. Американские исследователи пытаются спекулировать на том, что в геноме у текущего коронавируса присутствуют редкие комбинации, что, в общем-то, вирусу не выгодно, ведь они будут тормозить синтез его белков».

Но это эволюционный процесс: за счет того, что вирус приобрел нового хозяина, он мог приобрести такие кодоны естественным образом, путем спонтанных мутаций.
Павел Волчков
руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ

Свое расследование в начале 2021 года проводила и ВОЗ. Ее эксперты назвали версию искусственного происхождения COVID-19 «крайне маловероятной». Скорее всего, вирус передался человеку от летучих мышей через другое животное.

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Но и у этой теории есть изъяны, отмечает молекулярный генетик Кирилл Волков. «Найдены промежуточные животные, посредством которых COVID-19 перешел на человека. Есть вероятность, что это были летучие мыши, которые подобными вирусами заражаются, но они в окрестностях Уханя не водятся. Однако есть гипотеза, что это от летучей мыши перешло панголинам. И заражение уже пошло от панголинов. Но обычно, когда происходит такое заражение, происходит вспышка заболевания среди животных. Но она не была обнаружена», — отметил Волков.

В мае британские и норвежские ученые якобы обнаружили в COVID-19 некие следы человеческого вмешательства, назвав их «уникальными отпечатками пальцев». По их словам, китайские коллеги несколько лет занимались исследованиями вируса, чтобы повысить его заразность. Однако без доступа к лабораториям в Китае невозможно проверить ни одну из этих версий, говорит профессор Ратгерского университета в США Константин Северинов:

В контексте того, во что вы уже верите, любые данные, любой результат будут вас еще больше укреплять в этом убеждении. Единственное доказательство — доступ к секретной лаборатории при полном содействии китайских властей.

Но Китай никого не допустит к своим лабораториям. Недавно в СМИ писали о том, что позиция британской разведки о происхождении вируса изменилась. Теперь версия о его утечке из лаборатории считается правдоподобной, утверждала The Sunday Times. К этому добавились недавние заявления теперь уже бывшего президента США Трампа, который настаивает на репарации от Китая в размере $10 трлн.

Вполне возможно, через некоторое время нечто подобное потребует и нынешний американский президент, предположил политолог-международник Малек Дудаков. «В марте Байден закрыл расследование об истоках коронавируса, которое проводил Департамент внутренней безопасности. А через два месяца оказалось, что эту точку зрения стоит изучить. Теперь этим занимается ЦРУ. Мы понимаем, выводы будут не самые лучшие для Китая.

«Я не удивлюсь, если пройдет еще пара месяцев, и те же ученые скажут о том, что теория об искусственном происхождении достоверна, и потребуют от Китая возмещения ущерба», — сказал Дудаков.

Конспирология это или нет, очевидно, что без Пекина убедительных данных не получить. А Китай называет новый виток расследований «кампанией по клевете», «перекладыванием вины» и предупреждает о том, что не надо выпускать на волю «политический вирус».

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