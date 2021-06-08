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17:08 (мск), источник: ТАСС

В Минздраве заявили, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут применяться для ревакцинации

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут применяться при ревакцинации даже у тех граждан, которые изначально прививались данными препаратами, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минздрава РФ.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев на пленарном заседании в Госдуме сообщил, что привитым против коронавирусной инфекции «Спутником V», возможно, через какое-то время понадобится ревакцинация другим препаратом. Однако он уточнил, что исследования в данной области еще ведутся. Гриднев также отмечал, что вакцинация «Спутником Лайт» в первую очередь направлена на молодежь, в частности на студентов.

«Вакцина “Спутник Лайт” показана к применению у лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Именно в этой возрастной группе она успешно прошла испытания на эффективность. У лиц более старшего возраста применяется вакцина “Спутник V”, разрешенная к применению у всех совершеннолетних граждан. Обе вакцины — “Спутник V” и “Спутник Лайт” могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими», — отметили в ведомстве.

«Спутник Лайт» — первый компонент «Спутника V», который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса. Эта вакцина была зарегистрирована в России 6 мая. Эффективность «Спутника V», по последним данным, достигает 97,6%. Это самый высокий показатель в мире.

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