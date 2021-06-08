16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Посреди улицы в Ухте забила нефть
Город построен над нефтяным месторождением.
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В городе Ухта на территории Республики Коми посреди улицы забила нефть.
Местные жители, заметившие растущую черную лужу вечером 6 июня, обратились в городскую администрацию. Специалисты предположили, что произошел естественный выход нефтесодержащей жидкости на поверхность. Вокруг ямы установили ограждения.
8 июня специалисты раскопали землю на месте происшествия и нашли деревянный оголовок старой скважины Ухтинской геологоразведочной экспедиции диаметром около 40 см. Вытекание нефти из него прекратилось, уверяют городские власти, и угрозы попадания в водные объекты нет.
Специалисты проведут консервацию оголовка и засыплют провал землей, после чего будут готовить скважину к ликвидации, сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Ухты Владимир Полуянов.
Ухта расположена над Чибьюским нефтяным месторождением, которое осваивалось до середины прошлого века. Здесь были отбурены сотни скважин, сообщил сотрудник местного
Анна Лысенко