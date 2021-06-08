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17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сотни кораблей регулярно «исчезают» возле берегов Аргентины

Морские суда отключают системы слежения, чтобы незаконно ловить рыбу.

Некоммерческая группа по сохранению океана Oceana отслеживала активность кораблей и обнаружила, что сотни судов бесследно исчезают у берегов Аргентины. Они просто пропадают с радаров, а через несколько дней появляются вновь, но уже за пределами аргентинских вод. Но никакой мистики в этом нет. Специалисты считают, что таким образом корабли ведут нелегальный рыболовный промысел.

Используя данные системы автоматической идентификации Global Fishing Watch (GFW), специалистам Oceana удалось отследить деятельность судов, а также выяснить, к какой стране они принадлежали. Они исследовали данные в период с 1 января 2018 года по 25 апреля 2021 года.

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Самыми злостными нарушителями закона, согласно расследованию, оказались китайские коряки — 69% от всех «исчезнувших» судов (около 400 кораблей). В нелегальном рыболовстве также были замечены корейские, испанские и тайваньские суда, которые потратили 251 тысячу часов на ловлю морских обитателей, отключая на это время систему идентификации GFW.

Руководитель компании Oceana Марла Валентайн рассказала, что незаконный промысел в таких масштабах может оказать пагубное воздействие на целые экосистемы, а также на людей и экономику, которые зависят от них.

С помощью своего расследования экологи намерены привлечь внимание заинтересованных стран к проблеме нелегального рыболовства, пишет Unilad.

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