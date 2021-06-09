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13:38 (мск), источник: Газета.Ру

«Туристам все можно»: как уничтожают цветущие поля в России

Жительница Кубани пожаловалась, что любители делать селфи затоптали маковые поля в Краснодаре. Однако в администрации города заявили, что мак на поле — это «позор агронома»: для местных властей эти цветы ценности не представляют. Впрочем, от туристов страдают также рапс, подсолнух, фацелия, ромашка и другие культуры.

Источник: РИА "Новости"

В Краснодаре вытаптывают маковые поля, которые в этом году цветут необычно долго из-за нежаркой погоды. Блогеры, инстаграмеры и просто любители эффектных фото массово съезжаются на цветущие луга в самом Краснодаре и в Краснодарском крае и делятся маршрутами проезда к неофициальным достопримечательностям — оставляя после себя голую землю.

На ситуацию обратила внимание любительница авиасъемки из Краснодара по имени Ангелина — она выложила в Instagram видео, на котором видно, насколько пострадали поля, с возмущенными комментариями. «Покажу обратную сторону маковых полей. Собиралась полетать над ними и не заходить на поля в принципе, а как приехала, обнаружила десятки вытоптанных тропинок», — написала она в подписях к роликам.

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Как пояснила Ангелина «Газете.Ru», поля, которые она пыталась снять, находятся прямо в черте города — и пострадали не только они. «Конкретно это маковое поле будет за пшеничным, которое тоже потоптано, кстати», — отметила любительница аэросъемок. Она сказала, что «поля явно очень популярны, ибо всегда там можно встретить людей», и добавила, что в последние две-три недели в соцсетях появилось множество фотографий из этих мест.

Действительно, в Instagram можно найти множество свежих снимков с маковых полей Кубани, а в блогах на «Яндекс. Дзен» описаны подробные маршруты проезда к таким местам.

«Едем на выезд из города по Ейскому шоссе, с правой стороны будет “Семейный магнит” (адрес: Ейское шоссе 40). Мы оставили машину на парковке магазина, а дальше вдоль шоссе шли по тротуару в сторону выезда из города», — рассказывает автор блога «Равиолка о путешествиях».

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При этом в администрации Краснодара само наличие таких полей отрицают.

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«Произрастание мака на полях — это позор агронома. У нас нет таких в городе Краснодаре полей, потому что у нас все культуры сельскохозяйственные обрабатываются либо механическим, либо химическим способом», — заявила «Газете.Ru» начальница отдела координации деятельности сельскохозяйственных предприятий Краснодара Марина Максимцова.

Она уточнила, что в самом Краснодаре 44 га земель используются для выращивания сельскохозяйственных культур — пшеницы, ячменя, рапса, кукурузы, подсолнечника, сои и других. И в этих полях фотографируются путешественники, хотя это и нежелательно. «Туристам, в принципе, конечно, все можно, но вообще-то это собственность — частная, федеральная», — напомнила она, добавив, что несмотря на это «селфи делают». Какой урон наносят любители фотографироваться в полях сельскохозяйственным угодьям, в отделе координации деятельности сельскохозяйственных предприятий Краснодара не учитывают.

В департаменте муниципальной собственности и городских земель «Газете.Ru» не смогли сказать, кто контролирует маковые поляны, находящиеся в черте города.

О том, как вытаптывают поля любители красивых фотографий, в соцсетях сообщают регулярно. В конце мая прошлого года издание «Кубань 24» сообщало, что под Краснодаром уничтожены маковые поля:

В соцсетях появилось видео, на котором заснято массовое скопление краснодарцев на цветущем маковом поле. На записи видно, что к месту цветения маков приехало более десятка человек, которые фотографируются среди цветов. Уже вытоптана довольно большая площадь.

За 10 дней до этого издание рассказало о «проплешинах» на рапсовом поле в черте города.

Страдают цветы не только на Кубани — в других регионах блогеры уничтожают культуры, которые часто высаживают ученые в качестве эксперимента.

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В августе 2020 года якутское издание NewsYkt сообщило, что ради эффектных снимков местные жители затоптали поле подсолнухов на испытательном полигоне ЯНИИСХ возле села Немюгю.

Причем это произошло не впервые — с тех пор, как в 2018 году на поле при научно-исследовательском институте в качестве эксперимента начали высаживать культуру, нехарактерную для региона, там постоянно отмечается наплыв посетителей.

В июне прошлого года в Ставропольском крае инстаграмеры вытоптали поле с ценным сортом аптечной ромашки Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра, сообщал «Интерфакс». «Восемьдесят процентов (посевов ромашки — ИФ) на поле в Михайловске вытоптано ради фотографий и получения лайков бессмысленных. Причем в основном это делали девушки, женщины, дети. В этом году там был сделан семеноводческий посев, чтобы получить оригинальные семена очень ценного сорта ромашки аптечной под названием «Машенька», — жаловалась руководитель селекционного центра этого госучреждения Вера Чумакова.

В 2019 году под Томском инстаграмеры осадили поле, засеянное фацелией — тогда этот район прозвали «Томским Провансом» из-за фиолетовых цветов растения. Семеноводческий посев НИИ сельского хозяйства и торфа Сибири предназначался для продажи пчеловодам и аграриям — но треть поля, примерно 7 га, вытоптали ради фотографий в прованском стиле, сообщало издание «Вести.Ru».

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