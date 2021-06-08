19:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Британии придумал сто костюмов для рабочих собраний по видеосвязи
Каждый созвон в рабочем чате он превращает в представление с благой целью
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37-летний житель британского города Хитчин по имени Николас Джеметта в мае прошлого года, как и многие другие, начал работать из дома. Вдохновившись блогером и
В рамках этого челленджа британец должен был в течение года придумывать себе различные костюмы, которые он надевал во время совещаний с коллегами по видеосвязи.
Изначально главной целью челленджа было веселье — Джеметта таким образом хотел поднять настроение себе и своим коллегам, оказавшимся в изоляции
Для привлечения внимания к своему проекту британец переодевался в известных персонажей кино и мультфильмов, а также в другие узнаваемые образы вроде клоунов и полицейских. А для большего эффекта использовал разные фоны и фильтры в самой видеоконференции. Результатом он делился в соцсетях.
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Своих подписчиков он призывает присоединиться к нему и тоже надеть
Екатерина Гура