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19:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Британии придумал сто костюмов для рабочих собраний по видеосвязи

Каждый созвон в рабочем чате он превращает в представление с благой целью

37-летний житель британского города Хитчин по имени Николас Джеметта в мае прошлого года, как и многие другие, начал работать из дома. Вдохновившись блогером и фитнес-тренером Джо Уиксом, который проводил пятничные тренировки на YouTube-канале в разных костюмах, Джеметта решил сделать то же самое и придумал себе челлендж «Маскарадный костюм на работу» с хэштегом #fancydress4mentalhealth.

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В рамках этого челленджа британец должен был в течение года придумывать себе различные костюмы, которые он надевал во время совещаний с коллегами по видеосвязи.

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Изначально главной целью челленджа было веселье — Джеметта таким образом хотел поднять настроение себе и своим коллегам, оказавшимся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Джеметта быстро заметил положительную реакцию на свои костюмы и в итоге в соцсетях запустил сбор средств для организаций, оказывающих психологическую помощь.

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Для привлечения внимания к своему проекту британец переодевался в известных персонажей кино и мультфильмов, а также в другие узнаваемые образы вроде клоунов и полицейских. А для большего эффекта использовал разные фоны и фильтры в самой видеоконференции. Результатом он делился в соцсетях.

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В какой-то момент Джеметта заметили журналисты и стали приглашать его на различные шоу, благодаря чему мужчине удалось собрать около 13 тысяч долларов.

11 июня Джеметт планирует завершить челлендж и надеть свой сотый костюм.

Своих подписчиков он призывает присоединиться к нему и тоже надеть что-нибудь экстраординарное, пишет Rhyl journal.

Екатерина Гура

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