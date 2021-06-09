Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 июняЗавершение Венского конгресса, открытие Исторического музея, смерть Чарльза Диккенса и другие события
Фоторепортажи
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
35Главы государств и правительств, принимавшие участие в ПМЭФ
01:33 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минпросвещения прояснили вопрос о создании цифровых портфолио школьников

Глава департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Павел Кузьмин прояснил вопрос о создании цифровых портфолио для школьников. По его словам, ведомство не планирует этого делать. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

«Никакого единого обязательного цифрового портфолио для каждого ребенка не планируется», — заявил Кузьмин в эфире телеканала «Россия-24».

Он пояснил, что вести такое портфолио в цифровом виде или накапливать дипломы о достижениях ребенка — дело семьи.

По словам Кузьмина, речь идет «о сервисе оцифровки тех результатов, которые есть у наших ребят».
Читайте также
ФНС готовит учебник по налогам для школьников

По его словам, при перемене школы, переезде в другой регион или поступлении в вуз «было бы удобно иметь подборку всех достижений ребенка, а мы сейчас говорим о позитивных результатах, в цифровом виде». Поэтому, подчеркнул Кузьмин, речь идет о создании удобного для семьи сервиса, в котором бы фиксировались результаты учащихся.

Ранее во вторник, 8 июня, газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минпросвещения намерено создать российским школьникам цифровое портфолио, в котором будут фиксироваться все достижения ученика и которое станет обязательной составляющей цифровой образовательной среды. По данным издания, эксперимент по работе с ним будет проводиться до конца 2022 года. В профиле будут содержаться сведения, необходимые в рамках образовательного процесса. Чтобы избежать накапливания больших массивов данных в разных источниках, система будет использовать информацию текущих реестров органов исполнительной власти и государственных информационных систем.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Жириновский призвал ограничить количество детей в семьях
Народная артистка России погибла в ДТП под Петербургом
Госдума одобрила включение вакцинации от COVID в план прививок
В Госдуме предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тысяч
Начальник охраны Ельцина оценил пощечину Макрону
Посреди Иерусалима образовалась гигантская воронка (видео)
В Ухте из-под земли забила нефть
В Роспотребнадзоре рассказали об антителах после «ЭпиВакКороны»
Горячие темы на Авто
Россия токсичная страна..? 259
поздравления 208
SSD-накопитель или классический HDD??? 104
Москвич с конвейера 92
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу: 17 идей
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Выбираем кофеварку: лучшие варианты (фото)
Дети
Марина Зудина показала редкое фото детей с крестин внучки Актриса впервые прокомментировала рождение ребенка у сына
Леди
Что Хелена Бонем Картер и другие звезды надели на премию BAFTA Знаменитости вышли на красную дорожку в Лондоне
Дом
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
7 ошибок в оформлении остекленного балкона
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Как справиться со стрессом во время ремонта?
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь