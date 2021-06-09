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03:47 (мск), источник: Известия

«Хороший» хозяин: россиянам в пьяном виде запретят выгуливать животных

Кабмин в целом поддержал внесение поправок в закон об ответственном отношении к питомцам.

Источник: РИА "Новости"

Правительство поддержало законопроект сенаторов, согласно которому россиянам в состоянии алкогольного опьянения и детям младше 14 лет запрещается выгуливать питомцев. Регламентировать предлагают и длину поводка для животных (заключение есть в распоряжении «Известий»). В профильном комитете Госдумы намерены инициативу изучить, а в большинстве партийных фракций готовы ее поддержать.

По мнению экспертов, не стоит в особых случаях обязывать кого-то другого гулять с животным и наказывать хозяина, выпившего немного; степень опьянения при этом могли бы устанавливать сотрудники правоохранительных органов.

Пьяная прогулка и длина поводка

Как выяснили «Известия», правительство поддержало законопроект сенаторов «О внесении изменений в статьи 7 и 13 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В документе предлагается наделить регионы правом на установление новых требований к содержанию питомцев. В том числе речь идет о запрете на их выгул лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, а также детям младше 14 лет.

Кроме того, для обеспечения безопасности граждан властям предлагают разрешить устанавливать требования к длине поводка при выгуле собак.

А ради соблюдения интересов жильцов многоквартирных домов — регулировать предельное количество домашних животных, содержащихся в квартире, а также запретить использовать коридоры и лестничные клетки для этих целей.

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Как говорится в положительном заключении правительства, содержание законопроекта всё же следует конкретизировать, «поскольку неясно, о каких именно животных идет речь». Также кабмин просит посмотреть на соответствие положений инициативы ФЗ «Об обязательных требованиях в РФ».

Правительство предлагает продумать и финансирование дополнительных полномочий регионов. Из документа следует, что деньги могут потребоваться на увеличение численности сотрудников органов, которые будут реализовывать эти полномочия.

Авторы законопроекта — сенаторы Алексей Майоров, Татьяна Гигель, Виктор Новожилов — считают, что дополнительных расходов на эти цели не потребуется. Об этом же говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.

Трезвый собаковод

Несмотря на поддержку правительства, в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды дать ему положительную оценку пока не готовы.

— В принципе у регионов сегодня и так есть полномочия по установлению выгула животных. Если коллеги из Совета Федерации предлагают их конкретизировать, то мы будем изучать их предложения. С одной стороны, проблема безопасности действительно существует, с другой — это очень деликатная тема, — заявил «Известиям» глава профильного комитета Владимир Бурматов.

По его словам, некоторые субъекты уже регламентировали правила выгула на местном уровне, например Московская область. Но есть и те, кто этим вообще не занимается.

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Во фракции «Единая Россия» «Известиям» заявили, что это очень резонансная инициатива, которая требует дополнительного обсуждения. При этом в партии согласны с запретом пьяным выгуливать собак, особенно бойцовских пород, пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

В ЛДПР, напротив, готовы законопроект поддержать.

— Посмотрите, сколько людей у нас гибнет или страдает от нападения бойцовских собак, которых выгуливают без намордника или без поводка. Но главное, чтобы это решалось через диалог зоозащитников, общественных активистов, работающих на земле, и чиновников, чтобы не вызвать негатива общества, — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов также считает, что законопроект заслуживает поддержки.

«Граждане должны чувствовать себя в безопасности и не страдать от нерадивых хозяев», — пояснил парламентарий.

В КПРФ с этим мнением согласны, но, как считает член фракции Николай Арефьев, это не первоочередная проблема, которую нужно решать в России.

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Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев полагает, что новые нормы можно поддержать, особенно в части запрета в пьяном виде выгуливать собак. Одобрил он и ограничение, касающееся детей младше 14 лет, ведь в этом возрасте граждане не несут никакой ответственности.

В то же время зоозащитник отметил, что владельцы животных и так сегодня находятся в угнетенном состоянии из-за постоянного ужесточения законодательства. Поэтому он убежден, что новые нормы не должны коснуться законопослушных россиян.

Устанавливать степень опьянения гуляющего с животным могли бы сотрудники правоохранительных органов, которые уже сейчас проверяют на трезвость водителей, отметил глава Политической экспертной группы Константин Калачев. При этом он считает перегибом законодательно обязывать гулять с собаками родственников или выделять для этого специального человека, так как степень опьянения бывает разной, ведь человек может выпить и один бокал шампанского. Наказывать, по его мнению, нужно тех, кто находится в средней и высокой степени опьянения.

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