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05:16 (мск), источник: Известия

Россияне смогут получать соцвыплаты через «Госуслуги»

Россияне смогут автоматически получать выплаты от государства через портал госуслуг. На сайте появится дополнительный сервис — согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки, отдельные заявления подавать не потребуется, рассказали «Известиям» в Минтруде.

Источник: РИА "Новости"

Для получения выплат по умолчанию граждане должны будут указать свои актуальные банковские реквизиты.

Однако это касается не абсолютно всех мер господдержки, а только связанных с наступлением жизненных событий.
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Банки на новую функцию по автоматическому зачислению средств от государства возлагают большие надежды, рассказали «Известиям» источники на финансовом рынке. Для кредитных организаций это дополнительный способ по привлечению новых клиентов.

«Аналогии с зарплатным рабством не будет, — заявил банкир из системно-образующего банка. — Человек сам выберет кредитную организацию, на которую захочет получать деньги. Однако не исключено, что будет выработан перечень разрешенных банков».

По словам другого банкира, если у реквизитов, указанных на сайте госуслуг для получения госвыплат, будет пластиковая карта, то она должна быть выпущена платежной системой «Мир».

Это еще не окончательное решение, но такое обсуждение ведется, подчеркнул он.

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