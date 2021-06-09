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04:37 (мск), источник: ТАСС

ГИБДД поддержала снижение скорости до 30 км/ч внутри населенных пунктов и городов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госавтоинспекция России поддерживает инициативу снижения скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч, но делать это надо индивидуально и обоснованно для каждой улицы. Об этом ТАСС сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Источник: РИА "Новости"

«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч», — сказал он.

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Митрошин также отметил, что полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД только занимается контролем.

«Ограничения должны быть обоснованными и логичными, потому что если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно — это бред и никто это не будет исполнять. Надо индивидуально смотреть каждую ситуацию. Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения», — заключил Митрошин.

Ранее сообщалось, что столичная ГИБДД поддержала введение ограничения скорости в 30 км/ч на некоторых улицах города. Такая инициатива озвучивалась на шестой глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН, где обсуждалось снижение скорости до 30 км/ч на улицах городов.

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