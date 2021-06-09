09:21 (мск), источник: Daily Storm
Рогозин ответил кадрами из «Бриллиантовой руки» на слова Псаки по поводу санкций
Представитель Белого дома заявила, что не знает, почему против ряда предприятий космической отрасли РФ были введены ограничения.
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«Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призналась, что почти ничего не знала о введенных США санкциях против российских предприятий космической отрасли, и пообещала выяснить, что по этому поводу думают в Белом доме и зачем эти рестрикции были введены», — написал Рогозин в Twitter.
В опубликованном главой «Роскосмоса» Геша Козодоев (Андрей Миронов) говорит Семену Горбункову: «Сеня,
Ранее Псаки попросили прокомментировать призыв Рогозина снять санкции с
«Это действительно интересный вопрос. Я совсем немного об этом знала, пока вы не задали этот вопрос, так что мне, вероятно, надо поговорить об этом с нашей командой, занимающейся вопросами нацбезопасности», — сообщила Псаки.
Рогозин ранее заявлял, что если санкции не будут сняты, то Россия выходит из проекта МКС, подчеркнув, что «Роскосмос» готов к этому повороту событий.
О выходе России из проекта МКС говорил и
7 июня Рогозин рассказал, что ему мешают введенные против него персональные санкции со стороны Запада. Вместе с тем он уверен, что национальную экономику нужно развивать вне зависимости от санкций. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что никогда не согласится с мнением, что ограничения идут экономике на пользу.
Генри Достоевский