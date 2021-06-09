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09:21 (мск), источник: Daily Storm

Рогозин ответил кадрами из «Бриллиантовой руки» на слова Псаки по поводу санкций

Представитель Белого дома заявила, что не знает, почему против ряда предприятий космической отрасли РФ были введены ограничения.

Источник: AP 2021

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки на брифинге заявила, что не в курсе, по какой причине были введены санкции против нескольких предприятий космической отрасли России. На это отреагировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который опубликовал отрывок из комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», где героя Юрия Никулина просят объяснить, почему «Володька сбрил усы».

«Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призналась, что почти ничего не знала о введенных США санкциях против российских предприятий космической отрасли, и пообещала выяснить, что по этому поводу думают в Белом доме и зачем эти рестрикции были введены», — написал Рогозин в Twitter.

В опубликованном главой «Роскосмоса» Геша Козодоев (Андрей Миронов) говорит Семену Горбункову: «Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы».

Ранее Псаки попросили прокомментировать призыв Рогозина снять санкции с Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» и ЦНИИмаш, потому от этого зависит выход России из проекта МКС.

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Пресс-секретарь американского лидера сообщила, что не в курсе по поводу санкций против российских предприятий космической отрасли, и пообещала выяснить все по этому вопросу. Она подчеркнула, что сотрудничество в космосе всегда было важным элементом сотрудничества Вашингтона и Москвы.

«Это действительно интересный вопрос. Я совсем немного об этом знала, пока вы не задали этот вопрос, так что мне, вероятно, надо поговорить об этом с нашей командой, занимающейся вопросами нацбезопасности», — сообщила Псаки.

Рогозин ранее заявлял, что если санкции не будут сняты, то Россия выходит из проекта МКС, подчеркнув, что «Роскосмос» готов к этому повороту событий.

О выходе России из проекта МКС говорил и вице-премьер Юрий Борисов, который подчеркнул, что Россия намеревается создать собственную орбитальную станцию, а также намерена предупредить партнеров по МКС о выходе из проекта с 2025 года.

﻿7 июня Рогозин рассказал, что ему мешают введенные против него персональные санкции со стороны Запада. Вместе с тем он уверен, что национальную экономику нужно развивать вне зависимости от санкций. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что никогда не согласится с мнением, что ограничения идут экономике на пользу.

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