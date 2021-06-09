12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Спутник Юпитера Ганимед показали в деталях
Станция «Юнона» подлетела к луне на близкое расстояние.
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Автоматическая межпланетная станция НАСА «Юнона» прислала первые снимки Ганимеда — одного из спутников Юпитера и крупнейшего спутника в Солнечной системе.
Фото были получены тепловизором JunoCam и камерой Stellar Reference Unit во время пролета «Юноны» над ледяной луной 7 июня 2021. Станция подлетела к Ганимеду ближе, чем любой другой аппарат за более чем два десятилетия, что дало возможность увидеть спутник в подробностях.
«Мы не собираемся торопиться с
Ганимед превышает Луну по массе более чем в два раза. Известно также, что он состоит из примерно равного количества силикатных пород и водяного льда. На поверхности спутника наблюдаются два типа ландшафта. Треть поверхности занимают темные области, испещренные кратерами. Остальную площадь занимают светлые области, покрытые бороздами и хребтами. Причины сложной геологии светлых областей до конца не ясны.
Станция «Юнона» была запущена 5 августа 2011 года для исследования Юпитера. Она стала вторым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту вокруг планеты, после «Галилео», находившегося на орбите вокруг газового гиганта с 1995 по 2003 год.
Анна Лысенко
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