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12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Спутник Юпитера Ганимед показали в деталях

Станция «Юнона» подлетела к луне на близкое расстояние.

Источник: NASA

Автоматическая межпланетная станция НАСА «Юнона» прислала первые снимки Ганимеда — одного из спутников Юпитера и крупнейшего спутника в Солнечной системе.

Фото были получены тепловизором JunoCam и камерой Stellar Reference Unit во время пролета «Юноны» над ледяной луной 7 июня 2021. Станция подлетела к Ганимеду ближе, чем любой другой аппарат за более чем два десятилетия, что дало возможность увидеть спутник в подробностях.

На снимках хорошо различим рельеф и кратеры, а также длинные полосы, которые могут быть связаны с тектоническими разломами.

«Мы не собираемся торопиться с какими-либо научными выводами, пока мы можем просто восхищаться этим небесным чудом», — прокомментировал фотографии работающий с «Юноной» исследователь Скотт Болтон.

Источник: NASA
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Ганимед превышает Луну по массе более чем в два раза. Известно также, что он состоит из примерно равного количества силикатных пород и водяного льда. На поверхности спутника наблюдаются два типа ландшафта. Треть поверхности занимают темные области, испещренные кратерами. Остальную площадь занимают светлые области, покрытые бороздами и хребтами. Причины сложной геологии светлых областей до конца не ясны.

Станция «Юнона» была запущена 5 августа 2011 года для исследования Юпитера. Она стала вторым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту вокруг планеты, после «Галилео», находившегося на орбите вокруг газового гиганта с 1995 по 2003 год.

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