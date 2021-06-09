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12:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали рацион неандертальцев Сибири

Это поможет понять причины их исчезновения.

Источник: Reuters

Жившие на Алтае неандертальцы охотились на крупный и мелкий рогатый скот, а также собирали пригодные в пищу растения.

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К такому выводу пришла группа исследователей из Испании, России, Германии, Канады и Нидерландов. Ученые проанализировали образцы костей и зубов неандертальцев, живших 50−60 тысяч лет назад. Их останки были найдены ранее в Чагырской пещере на территории Краснощековского района в 2 км от поселка Усть-Чагырка.

Исследователям довольно много известно о том, как питались неандертальцы Западной Европы. Но об их восточных сородичах из-за скудных археологических данных известно крайне мало. Информация о диете неандертальцев Сибири может помочь ученым узнать, как жили вымершие родственники людей, насколько близко взаимодействовали со своими соседями-денисовцами и почему они исчезли.

Изотопы углерода и азота в костях неандертальцев подтвердили, что они употребляли много животного белка. В то же время анализ зубного камня показал, что в их рационе присутствовали растения. Это открытие указывает на то, что восточные и западные неандертальцы мало отличались в вопросе диеты.

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Раскопки в Чагырской пещере

Известно, что неандертальцы колонизировали Алтай как минимум дважды. Генетические данные показали, что они едва выживали в этом регионе и держались небольшими группами. Данные о рационе показали, что они успешно добывали в этой местности, а значит, нехватка ресурсов не стала причиной их исчезновения. Очевидно, решающими факторами стали климатические изменения и взаимодействие с другими гоминидами.

Работа ученых опубликована в Journal of Human Evolution.

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