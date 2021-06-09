В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

«С сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан. Также будет усилен контроль за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы и правила», — сказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков журналистам (цитата по ТАСС).
Он сообщил, что постоянные проверки будут проводить полиция, сотрудники правительства Москвы и Роспотребнадзора. Особое внимание они уделят торговым и развлекательным центрам, кафе, барам и ресторанам, в том числе летним верандам, ночным клубам и концертам.
Данчиков напомнил, что штраф за нарушение масочно-перчаточного режима составляет от 4 до 5 тыс. руб.
По его словам, усиление контроля связано с ухудшением эпидемиологической обстановки. Евгений Данчиков заявил, что ответственное поведение и соблюдение всех норм и правил позволит избежать роста числа заболевших и введения дополнительные ограничений.