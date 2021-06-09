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13:53 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

Власти Москвы решили усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и соблюдением требований по борьбе с распространением коронавируса в организациях. Сегодня, 9 июня, в столице выявили максимальное с января число заразившихся COVID-19 — 4124, общее число заболевших составляет 1 209 214.

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Источник: РИА "Новости"

«С сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан. Также будет усилен контроль за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы и правила», — сказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков журналистам (цитата по ТАСС).

Он сообщил, что постоянные проверки будут проводить полиция, сотрудники правительства Москвы и Роспотребнадзора. Особое внимание они уделят торговым и развлекательным центрам, кафе, барам и ресторанам, в том числе летним верандам, ночным клубам и концертам.

Данчиков напомнил, что штраф за нарушение масочно-перчаточного режима составляет от 4 до 5 тыс. руб.

По его словам, усиление контроля связано с ухудшением эпидемиологической обстановки. Евгений Данчиков заявил, что ответственное поведение и соблюдение всех норм и правил позволит избежать роста числа заболевших и введения дополнительные ограничений.

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