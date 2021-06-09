Глава Центра Гамалеи объяснил рост заболеваемости COVID-19 летом

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в России может быть связан с увеличением активности граждан летом. Такое мнение «РИА Новости» выразил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом», — сказал ученый. По его словам, на этом фоне естественен рост заболеваемости среди тех, кто не привился от COVID-19.
Глава Центра Гамалеи призвал россиян вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких. Он отметил, что привитые, даже если заболеют, переносят инфекцию в легкой форме.
По данным оперативного штаба, 9 июня в России выявили 10,4 тыс. зараженных коронавирусом, это максимальный суточный показатель с середины марта. В Москве число заболевших за сутки впервые с января превысило 4 тыс. и растет пятые сутки подряд.
Рост заболеваемости также зафиксировали в Санкт-Петербурге — губернатор Александр Беглов связал это с цикличностью вируса.
В начале июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России нет третьей волны коронавируса, каждый регион по-разному выходит из пандемии. С этой точкой зрения согласился первый вице-премьер Андрей Белоусов: по его словам, то, что происходит сейчас, это «не волна, это локальная история». Он добавил, что ситуация с заболеваемостью будет зависеть от скорости вакцинации.
По подсчетам РБК, к середине мая хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 13,9 млн человек (9,52%). Две дозы ввели чуть больше 9 млн, что соответствует 6,17% от общего числа населения страны. При этом часть регионов, в том числе Москва, не предоставили актуальных данных о втором этапе вакцинации.
Как говорил Мурашко, доля заболевших коронавирусом после вакцинации составляет менее 0,8% от всех получивших препарат.