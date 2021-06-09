Шойгу сравнил военкоматы с гардеробами и приказал навести порядок

Министр обороны Сергей Шойгу объявил во время поездки в Тверскую область, что военкоматы в России нужно привести в надлежащий вид, передает ТАСС.
Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военкоматы в армии — это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию. Надеюсь, вам года хватит на реализацию, а не на разработку проекта?
Сергей Шойгу на встрече с тверским губернатором Игорем Руденей
Руденя заверил, что регион способен уложиться в более короткие сроки, на что министр ответил: «Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу».
7 июня на платформе «Яндекс. Дзен» было размещено видео, на котором министр пришел в один из военкоматов с проверкой. Шойгу на нем отчитывал сотрудников за ненадлежащее оборудование.
Министр выразил недовольство из-за того, что в военкомате нет компьютеров, и сотрудники пользуются обычной почтой вместо электронной: «Ячейка, почта… вы что как партизаны-то письма закладываете?». Шойгу говорил также, что приезжает в этот военкомат третий раз. Как отмечал RT, речь идет о военкомате Черемушкинского района Москвы.
В октябре 2019 года «Комсомольская правда» писала, что Шойгу на закрытом совещании с командным составом заявил о неоднократных жалобах офицеров на то, что их начальники регулярно проводят ночные заседания, не считаясь с личным временем подчиненных. По итогам проверки, затронувшей дюжину частей, выяснилось, что режим службы не соблюдается, сообщала газета.
Тогда министр запретил «необоснованно привлекать личный состав к выполнению служебных обязанностей во внеслужебное время», говорилось в статье.
В том же году глава Минобороны поручило разобраться со случаями «проявления бездушия должностных лиц военного ведомства при работе с людьми», в том числе в военкоматах.