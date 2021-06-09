Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 июняЗавершение Венского конгресса, открытие Исторического музея, смерть Чарльза Диккенса и другие события
Фоторепортажи
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
11Как начались 10 самых знаменитых пожаров
14:44 (мск), источник: РБК

Шойгу сравнил военкоматы с гардеробами и приказал навести порядок

Российские военкоматы нужно сделать современными, чтобы «туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию», заявил министр. Ранее он отчитал сотрудников московского военкомата за отсутствие компьютеров.

Источник: РИА "Новости"

Министр обороны Сергей Шойгу объявил во время поездки в Тверскую область, что военкоматы в России нужно привести в надлежащий вид, передает ТАСС.

Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военкоматы в армии — это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию. Надеюсь, вам года хватит на реализацию, а не на разработку проекта?
Сергей Шойгу на встрече с тверским губернатором Игорем Руденей

Руденя заверил, что регион способен уложиться в более короткие сроки, на что министр ответил: «Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу».

7 июня на платформе «Яндекс. Дзен» было размещено видео, на котором министр пришел в один из военкоматов с проверкой. Шойгу на нем отчитывал сотрудников за ненадлежащее оборудование.

Во время загрузки произошла ошибка.

Министр выразил недовольство из-за того, что в военкомате нет компьютеров, и сотрудники пользуются обычной почтой вместо электронной: «Ячейка, почта… вы что как партизаны-то письма закладываете?». Шойгу говорил также, что приезжает в этот военкомат третий раз. Как отмечал RT, речь идет о военкомате Черемушкинского района Москвы.

Новость
Юрист объяснил, почему в Черемушкинском военкомате не было компьютеров

В октябре 2019 года «Комсомольская правда» писала, что Шойгу на закрытом совещании с командным составом заявил о неоднократных жалобах офицеров на то, что их начальники регулярно проводят ночные заседания, не считаясь с личным временем подчиненных. По итогам проверки, затронувшей дюжину частей, выяснилось, что режим службы не соблюдается, сообщала газета.

Тогда министр запретил «необоснованно привлекать личный состав к выполнению служебных обязанностей во внеслужебное время», говорилось в статье.

В том же году глава Минобороны поручило разобраться со случаями «проявления бездушия должностных лиц военного ведомства при работе с людьми», в том числе в военкоматах.

 Куда вложить деньги: советы бизнесменов с ПМЭФ-2021
Мужчина расстрелял двух приставов в Сочи
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток
В Дании рады, что российские болельщики не приедут на матч Евро
Картина Айвазовского ушла с молотка за 1,5 миллионов долларов
Биткоин впервые официально признан платежным средством
Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир в Крыму
Рогозин ответил Псаки кадрами из «Бриллиантовой руки»
Здоровье
Ученые выяснили, кто чаще болеет ковидом без симптомов Предрасположенность к легкому течению инфекции найдена у жителей северо-запада Европы.
Hi-Tech
В сети появился рецепт лекарства для лечения коронавируса в домашних условиях. Что с ним не так Сможет сделать каждый. Но будьте осторожны
Авто
Volvo XC70 или Subaru Outback: что победит на вторичке В этот раз продолжаем поиск недорогого, но качественного и, если хотите, «статусного» кроссовера стоимостью до полутора миллионов. Наши сегодняшние соперники — в чем-то легендарные автомобили. Чей же подход к строительству кроссоверов больше по душе владе
Кино
Аглая Тарасова примерила свадебное платье на съемках Актриса вместе с Артуром Смольяниновым появится в остросюжетном детективе «Еврей» о послевоенной жизни
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
4 российских актера, которые любили одну женщину
Отец нереальной красоты: упадешь, увидев его дочь
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Леди
50 платьев на выпускной, которые можно носить каждый день Платья «на один раз» – главный анти-тренд современности
Дом
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Реновация: интерьер дома, который будет актуален 10 лет
Как выглядит терраса для идеального отдыха: 6 вариантов (фото)
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь