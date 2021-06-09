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16:01 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Опрос: Около трети россиян не прочли ни одной книги за последние полгода

Почти треть россиян — 30% — за последние полгода не читали книг. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам соответствующего исследования.

Источник: Агентство «Москва»

Большинство участников опроса — 44% — отметили, что за последние полгода прочитали от одной до пяти книг.

«Эти «ленивые», если так можно выразиться, читатели чаще встречаются среди москвичей и петербуржцев (55%) и жителей городов-миллионников (52%), россиян с высшим и неполным высшим образованием (50%) и граждан 25−34 лет (51%). Кроме того, таких читателей по 47% среди граждан 35−44 лет, женщин и активных пользователей интернета. Каждый четвертый (25%) опрошенный прочитал 10 и более книг и может быть отнесен к «завзятым читателям», — говорится в исследовании.

По информации ВЦИОМ, самые читающие россияне представлены среди молодых людей 18−24 лет (38%) и граждан с высшим и неполным высшим образованием (31%).
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«Около трети опрошенных (30%) за последние полгода не прочитали ни одной книги. Эта группа наиболее многочисленна среди мужчин (36%), не пользующихся интернетом (48%), малообразованных — с неполным средним либо средним образованием (48%) и селян (46%)», — говорится в материале.

По данным опроса, самые популярные отечественные писатели у россиян — Дарья Донцова, Борис Акунин, Захар Прилепин, в топ-5 также входят Виктор Пелевин и Татьяна Устинова.

Отмечается также, что две трети россиян (66%) считают писателей интеллектуальными и умными, 10% называют их ограниченными.

По мнению 57% участников опроса, писатели оказывают влияние на умы и настроения людей, 27% не согласны с этим.

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