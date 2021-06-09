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16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Знаменитый тигр Амур стал отцом во второй раз

Тигрица Уссури родила ему двойню.

В Приморском сафари-парке у тигра Амура и тигрицы Уссури родились двое тигрят. Пополнение появилось еще 29 мая, но сотрудники сафари-парка сообщили радостную новость только сейчас.

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Тигрята появились на свет ночью. Заботливая мать долго их вылизывала, а после стала кормить. Утром сотрудники сафари-парка не смогли прибраться у тигрицы. Она рычала, не подпуская людей к малышам. Новоиспеченную маму оставили в покое. Тигрицу стараются лишний раз не беспокоить.

«Тигрятам уже десятый день, кушают хорошо. Наблюдаем за полосатой мамой и ее малышами через камеру наблюдения», — отчитались в парке.

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Тигр Амур

Тигр Амур стал известен в России и за ее пределами благодаря дружбе с козлом Тимуром. Хищник и потенциальная «жертва» прожили рядом в мире и согласии несколько месяцев вопреки всем инстинктам. Позже, после небольшой стычки животных, Тимура все же отселили. Спустя три года козел Тимур умер.

Первое потомство Амура и Уссури появилось в 2016 году. Тогда из двух тигрят выжил один. Его назвали Шерханом. Сейчас он живет с невестой в одном из зоопарков ОАЭ.

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