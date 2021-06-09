16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Знаменитый тигр Амур стал отцом во второй раз
Тигрица Уссури родила ему двойню.
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В Приморском
Тигрята появились на свет ночью. Заботливая мать долго их вылизывала, а после стала кормить. Утром сотрудники
«Тигрятам уже десятый день, кушают хорошо. Наблюдаем за полосатой мамой и ее малышами через камеру наблюдения», — отчитались в парке.
Тигр Амур стал известен в России и за ее пределами благодаря дружбе с козлом Тимуром. Хищник и потенциальная «жертва» прожили рядом в мире и согласии несколько месяцев вопреки всем инстинктам. Позже, после небольшой стычки животных, Тимура все же отселили. Спустя три года козел Тимур умер.
Первое потомство Амура и Уссури появилось в 2016 году. Тогда из двух тигрят выжил один. Его назвали Шерханом. Сейчас он живет с невестой в одном из зоопарков ОАЭ.
Анна Лысенко
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