Новая версия монумента на горе Рашмор — из электронных отходов

Семь лидеров, изображенных на скульптуре, — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Японии Йошихидэ Суга, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден.
Раш объяснил, что для его произведения выбрали наиболее заметное место — на другой стороне залива напротив гостиницы, где в эти выходные пройдет саммит. Не заметить его будет сложно.
«Монумент как бы наблюдает за ними, и мы надеемся, что они почувствуют укол совести и поймут, что процесс переработки отходов касается всех нас, — сказал Раш. — Ключевой посыл здесь в том, чтобы обсудить это всем вместе и навести уже в этом деле порядок».
BBC Скульптор Джо Раш считает, что электронные устройства должны быть более долговечными и ремонтопригодными, чтобы уменьшить количество электронных отходов.
Скульптор Джо Раш считает, что электронные устройства должны быть более долговечными и ремонтопригодными, чтобы уменьшить количество электронных отходов. | Источник:BBC News Русская служба
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