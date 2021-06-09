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17:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

Новая версия монумента на горе Рашмор — из электронных отходов

Автор говорит, что его работа подчеркивает необходимость сделать электронные устройства более пригодными для ремонта и повторного употребления.

Лидеры G7 (слева направо): Борис Джонсон, Йошихидэ Суга, Эммануэль Макрон, Марио Драги, Джастин Трюдо, Ангела Меркель и Джо Байден. | Источник: BBC News Русская служба

BBC Лидеры G7 (слева направо): Борис Джонсон, Йошихидэ Суга, Эммануэль Макрон, Марио Драги, Джастин Трюдо, Ангела Меркель и Джо Байден.

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Накануне саммита лидеров «Большой семерки» в Корнуолле появилась скульптура лидеров G7 в форме известного американского монумента на горе Рашмор, сделанная из отходов электронного производства.

Ее назвали Mount Recyclemore — это игра слов, которую можно перевести как «утилизируй больше». Монумент призван привлечь внимание к ущербу, который наносит утилизация электронных устройств.

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Скульптор Джо Раш выразил надежду, что это поможет сделать электронные устройства более пригодными для повторного использования или переработки.

Он сказал: «Приборы нужно ремонтировать или сделать так, чтобы они служили дольше, потому что в противном случае они отправляются на свалку».

Скульптура сделана из отходов производства электроники | Источник: BBC News Русская служба
BBC Скульптура сделана из отходов производства электроники

Согласно отчету ООН, в 2019 году в мире отправились на свалку более 53 миллионов тонн электронных отходов — на 9 миллионов тонн больше, чем пятью годами ранее.

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Семь лидеров, изображенных на скульптуре, — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Японии Йошихидэ Суга, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден.

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Раш объяснил, что для его произведения выбрали наиболее заметное место — на другой стороне залива напротив гостиницы, где в эти выходные пройдет саммит. Не заметить его будет сложно.

«Монумент как бы наблюдает за ними, и мы надеемся, что они почувствуют укол совести и поймут, что процесс переработки отходов касается всех нас, — сказал Раш. — Ключевой посыл здесь в том, чтобы обсудить это всем вместе и навести уже в этом деле порядок».

BBC Скульптор Джо Раш считает, что электронные устройства должны быть более долговечными и ремонтопригодными, чтобы уменьшить количество электронных отходов.
Скульптор Джо Раш считает, что электронные устройства должны быть более долговечными и ремонтопригодными, чтобы уменьшить количество электронных отходов. | Источник: BBC News Русская служба
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