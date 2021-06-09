Умерла исполнительница главной роли в фильме «Три орешка для Золушки»

Чешская актриса театра и кино Либуше Шафранкова умерла в возрасте 68 лет. Об этом сообщает CNN Prima News со ссылкой на сына актрисы Йозефа Абрама.
Как отмечает издание, в последние годы Шафранкова боролась с раком легких. Точная информация о причинах смерти не раскрывается.
Актриса родилась 7 июня 1953 года в чешском городе Брно. Окончила местное театральное училище. Играла на сцене пражского театра «Драматический клуб».
Впервые появилась в кино в семнадцатилетнем возрасте, когда сыграла Барунку в двухсерийной телеадаптации повести «Бабушка» чешской писательницы Божены Немцовой. Наибольшую известность актриса получила после фильма «Три орешка для Золушки». Лента вышла в 1973 году, 19-летняя Шафранкова снялась в главной роли.
Впоследствии исполняла роли в фильмах «Русалочка» (1975), «Принц и Вечерняя Звезда» (1979), «Третий принц» (1982), «Праздник подснежников» (1983). Сыграла в чешском фильме «Коля», снятом в 1996 году. Картину высоко оценили за рубежом, где лента получила премию «Оскар».
В феврале 2019 года умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки» Вацлав Ворличек. Ему было 88 лет. Помимо этой ленты, он снял картины «Конец агента W4 °C» (1967), «Пан, вы вдова» (1971), «Девушка на метле» (1972) и сериал «Арабела» (1979).