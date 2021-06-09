МВД категорически против снижения скорости в городах до 30 км/ч

«МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч», — сказал господин Черников «РИА Новости».
Он предложил тем, кто предлагает такие ограничения, «сесть за руль и передвигаться по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км/ч для понимания абсурдности этих ограничений».
Глава ГИБДД считает, что инициатива направлена не на обеспечение безопасности дорожного движения, а на другие цели. Например, на пополнении «доходной части с помощью штрафов». Господин Черников призвал не «втягивать МВД в необоснованные решения по ограничению прав автомобилистов».
Ранее сегодня, 9 июня, начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин сказал ТАСС, что можно локально снижать скорость на улицах с 60 до 30 км/ч, если для этого есть объективное обоснование. По его мнению, нужно «индивидуально смотреть каждую ситуацию».
Позже он заявил, что ТАСС вырвал из контекста его слова о снижении скорости до 30 км/ч. «Вы бы почитали не только заголовок, но саму заметку, прежде чем приписывать мне слова, которых я не говорил. Хотя заметка кривая… при более внимательном прочтении даже из этого бреда можно сделать совершенно другие выводы», — написал господин Митрошин в Facebook.
По информации «Ъ», правительство в мае вернулось к обсуждению снижения нештрафуемого порога скорости. Речь идет о возможном введении нового штрафа при превышении скорости на 10−20 км/ч, который будут присылать нарушителям исключительно в черте города. «Единая Россия» не поддержала эту идею.