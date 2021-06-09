17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые подсчитали массу всех частиц SARS-CoV-2 в мире
Она оказалась совсем небольшой.
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Если все частицы SARS-CoV-2, которые сейчас циркулируют по всему миру, собрать в одном месте, они бы весили не меньше яблока и не больше маленького ребенка.
К такому выводу пришли израильские исследователи в работе, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Группа исследователей подсчитала, что каждый инфицированный человек является носителем от 10 до 100 миллиардов отдельных частиц SARS-CoV-2 на пике заражения. Если умножить это на количество зараженных COVID-19 в настоящее время, получится, что масса всех вирионов в мире составит от 0,1 до 10 кг.
«Здесь мы говорим о крошечной массе вирусов, которые сеют в мире полный хаос», — отмечают исследователи.
По данным мониторинга коронавируса от Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время вирус заразил более 173 миллионов человек и убил более 3,7 миллиона жителей Земли.
Анна Лысенко