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11:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: Угадайте советский мультфильм по цитате

Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы помните советские мультфильмы

85 лет назад, 10 июня 1936 года, в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм», подарившая огромное количество прекрасных мультфильмов не одному поколению. В связи с этим предлагаем пройти наш тест и вспомнить знаменитые фразы из любимых мультфильмов.

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Екатерина Гура

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

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