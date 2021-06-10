11:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: Угадайте советский мультфильм по цитате
Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы помните советские мультфильмы
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Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы помните советские мультфильмы
85 лет назад, 10 июня 1936 года, в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм», подарившая огромное количество прекрасных мультфильмов не одному поколению. В связи с этим предлагаем пройти наш тест и вспомнить знаменитые фразы из любимых мультфильмов.
Екатерина Гура
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