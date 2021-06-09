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17:53 (мск), источник: ТАСС

СМИ: индийский вариант коронавируса способен заражать людей даже после прививок

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июня. /ТАСС/. Версия коронавируса, получившая официальное название «Дельта», впервые обнаруженная в Индии в октябре прошлого года, способна инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в этой стране вакцинами вакцин Covaxin и Covishield.

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Индия изгоняет вирус

Об этом сообщает в среду индийский телеканал NDTV со ссылкой на данные исследовательских центров.

По этой информации, Всеиндийский институт медицинских исследований (All India Institute Of Medical Sciences) совместно с Институтом геномики и интегративной биологии (Institute of Genomics and Integrative Biology) провели анализ 63 пациентов, обратившихся в отделение неотложной помощи с жалобой на высокую температуру, сохраняющуюся в течение пяти-семи дней.

Из этих 63 человек 53 получили по крайней мере одну дозу препарата Covaxin, остальные — по крайней мере одну дозу вакцины Covishield, при этом 36 пациентов получили обе дозы одной из этих вакцин.

Выяснилось, что у 76,9% пациентов, получивших однократную дозу, и у 60%, получивших обе дозы, был выявлен коронавирусный штамм «Дельта».

Важно отметить, что это исследование еще не было рецензировано, отмечает телеканал.

Пока разрешение на прививки в Индии получили три препарата: производимая в Индии вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, которую выпускает Индийский институт сыворотки, препарат Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech, а также российская вакцина «Спутник V».

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