СМИ: индийский вариант коронавируса способен заражать людей даже после прививок

17:53 (мск), источник: ТАСС
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Об этом сообщает в среду индийский телеканал NDTV со ссылкой на данные исследовательских центров.
По этой информации, Всеиндийский институт медицинских исследований (All India Institute Of Medical Sciences) совместно с Институтом геномики и интегративной биологии (Institute of Genomics and Integrative Biology) провели анализ 63 пациентов, обратившихся в отделение неотложной помощи с жалобой на высокую температуру, сохраняющуюся в течение
Из этих 63 человек 53 получили по крайней мере одну дозу препарата Covaxin, остальные — по крайней мере одну дозу вакцины Covishield, при этом 36 пациентов получили обе дозы одной из этих вакцин.
Важно отметить, что это исследование еще не было рецензировано, отмечает телеканал.
Пока разрешение на прививки в Индии получили три препарата: производимая в Индии вакцина Covishield, разработанная