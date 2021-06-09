19:07 (мск), источник: BBC News Русская служба
Горбатые киты в Австралии: ученые никогда не видели такую большую стаю
У берегов Австралии ученые наблюдали необычное поведение горбатых китов.
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В прошлом году дрон снял на видео огромную группу китов у побережья Нового Южного Уэльса. Ученые пришли в восторг.
Ни стая такого размера, ни такой необычный способ охоты на рыбу, которым воспользовались киты, никогда ранее не фиксировались у берегов Австралии.
Ученые занялись расследованием этого явления.