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19:07 (мск), источник: BBC News Русская служба

Горбатые киты в Австралии: ученые никогда не видели такую большую стаю

У берегов Австралии ученые наблюдали необычное поведение горбатых китов.

В прошлом году дрон снял на видео огромную группу китов у побережья Нового Южного Уэльса. Ученые пришли в восторг.

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Ни стая такого размера, ни такой необычный способ охоты на рыбу, которым воспользовались киты, никогда ранее не фиксировались у берегов Австралии.

Ученые занялись расследованием этого явления.

Еще больше интересного о животных

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