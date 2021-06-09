В Британии сбежавшую гигантскую черепаху нашли в двух километрах от дома

В начале июня полицейским из британского Саффолка поступил необычный звонок. Звонивший житель городка Кесгрейв сообщил, что увидел на улице огромную черепаху, которая не является местным обитателем.
Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили неспешно разгуливающую по улице 57-килограммовую африканскую черепаху. Как позже выяснилось, 35-летняя рептилия, которую зовут Титан, сбежала из своего загона почти в двух километрах от места, где ее нашли.
Хозяин беглеца по имени Ричард Астон был крайне удивлен, когда с ним связались полицейские. Он отметил, что не знал о побеге своего питомца. Как заметил Астон, в доме не было никаких признаков побега, и как Титан смог выбраться сквозь метровый забор — так и осталось загадкой.
Полицейские, в свою очередь, отметили, что черепаха была такая огромная, что ее пришлось везти обратно в специальном фургоне, пишет Metro.