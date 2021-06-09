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20:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Британии сбежавшую гигантскую черепаху нашли в двух километрах от дома

Полицейские вернули ее домой

В начале июня полицейским из британского Саффолка поступил необычный звонок. Звонивший житель городка Кесгрейв сообщил, что увидел на улице огромную черепаху, которая не является местным обитателем.

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Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили неспешно разгуливающую по улице 57-килограммовую африканскую черепаху. Как позже выяснилось, 35-летняя рептилия, которую зовут Титан, сбежала из своего загона почти в двух километрах от места, где ее нашли.

Хозяин беглеца по имени Ричард Астон был крайне удивлен, когда с ним связались полицейские. Он отметил, что не знал о побеге своего питомца. Как заметил Астон, в доме не было никаких признаков побега, и как Титан смог выбраться сквозь метровый забор — так и осталось загадкой.

Полицейские, в свою очередь, отметили, что черепаха была такая огромная, что ее пришлось везти обратно в специальном фургоне, пишет Metro.

Екатерина Гура

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