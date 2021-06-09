Минцифры расширит функциональные возможности портала «Госуслуги»

«Проект постановления правительства Российской Федерации «О внесении изменений в положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан в целях совершенствования механизма предоставления государственных и муниципальных услуг посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», — говорится в документе.
Отмечается, что при подаче заявки на госуслугах гражданину больше не придется полностью заполнять онлайн-заявление вручную и искать бумажные документы.
За него это частично автоматически сделает портал, запросив необходимую информацию в соответствующих органах власти или организациях.
Кроме того, при подаче гражданином заявления на субсидии и иные выплаты портал сможет в режиме онлайн проверить наличие свидетельств ЗАГС у пользователя и при их наличии заполнить анкету полученными данными.
«Помимо этого, с использованием портала “Госуслуги” планируется упростить взаимодействие государственных органов с гражданами и повысить информированность граждан о деятельности органов власти путем направления гражданам в их личный кабинет информационных сообщений о социально значимых инициативах и иных общественно полезных мероприятиях», — сообщается в тексте проекта.
Ранее в этот день, стало известно, что россияне смогут автоматически получать выплаты от государства через портал «Госуслуги». На сайте появится дополнительный сервис — согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки, отдельные заявления подавать не потребуется.
В феврале вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что около 200 госуслуг, которые в настоящее время предоставляются в бумажном виде, переведут в цифровой формат к 2023 году. По его словам, перед каждым руководителем стоит задача не только быстрого перевода в цифровой формат, но и оперативности предоставления этих услуг.