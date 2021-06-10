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06:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам рассказали о выплатах по «старому» пенсионному возрасту

Заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин напомнил в беседе с агентством «Прайм», что россияне могут получить средства, накопленные во время формирования накопительной пенсии — с 2002 по 2014 год.

Источник: РИА "Новости"

По словам эксперта, получить средства могут женщины по достижении 55 лет, мужчины — 60 лет, или ранее при наличии права на досрочную пенсию, однако при наличии ряда условий.

В указанные годы за каждого официально оформленного работника 6 процентов от его заработной платы уплачивалось работодателем на формирование накопительной пенсии.

Кроме того, сам работник и его работодатель могли при участии государства внести дополнительные отчисления в рамках программы софинансирования.

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Все эти средства аккумулировались по выбору человека, который застрахован в рамках системы обязательного пенсионного страхования, либо в одном из НПФ, либо в ПФР, инвестировались и приносили доход. В результате на индивидуальном пенсионном счете формируются средства пенсионных накоплений, из которых будут производится выплаты.

Собеседник агентства отметил, что есть три варианта выплат: пожизненно, в течение определенного срока (но не менее 10 лет) или единовременно. Однако возможность их реализации зависит от некоторых условий.

Так, пожизненная или срочная выплата назначается, если были выполнены требования по страховому стажу и количеству индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые необходимы для получения страховой пенсии. Кроме того, расчетный размер накопительной пенсии, который определяется делением суммы пенсионных накоплений на ожидаемый период получения накопительной пенсии, должен составлять не менее 5 процентов от расчетного размера страховой пенсии.

При этом в случае, если хотя бы одно из указанных условий не выполнено, имеющиеся средства пенсионных накоплений выплачиваются единовременно.

Ранее группа депутатов Госдумы захотела освободить неработающих пенсионеров в России от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от банковских вкладов. Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 19 апреля.

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