11:02 (мск), источник: Life.ru
Адвокат рассказал о полагающихся налоговых вычетах после CoViD-19
Компенсации можно будет получить тем, кто переболел в 2021 году, они относятся не только к периоду лечения, но и к реабилитации после него.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В 2022 году перенёсшие CoViD-19 россияне смогут оформить налоговый вычет за
«Есть два вида медицинских услуг применительно к налоговому вычету — дорогостоящее лечение и всё остальное. Список видов дорогостоящего лечения отдельно установлен правительством, там предел вычета — до двух миллионов рублей. Обычное лечение ограничено 120 тысячами рублей. Если вы оплачиваете лечение и у вас есть подтверждающие документы, вы можете оформить вычет», — уточнил Виктор Андреев в интервью радио Sputnik.