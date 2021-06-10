Эксперты оценили способ обходить распознавание лиц в интернете

«С некоторого времени такие программы стали появляться для всеобщего пользования, то есть ими может воспользоваться каждый. Речь идет не о том, чтобы испортить уже существующую фотографию, а о том, чтобы загружать их уже с изменениями», — рассказал «Известиям» независимый исследователь даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов.
По его словам, кроме Fawkes, есть еще алгоритм EqualAIs, который разработали сотрудники Гарварда. Созданием подобных систем занимается также коллектив с факультета прикладных наук и инженерии Университета Торонто, добавил эксперт.
При этом доктор физико-математических наук, профессор РАН, начальник подразделения ФГУП «ГосНИИАС» Юрий Вильзитер отметил, что алгоритм Fawkes проверяли в Центре технологий искусственного интеллекта национального исследовательского центра «Институт им. Н. Е. Жуковского», и он не сработал ни разу.
«Обработанные Fawkes изображения распознавались точно так же, как и не обработанные», — пояснил Вильзитер.