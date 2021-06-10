Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 июняОснование "Союзмультфильма", патент на шариковую ручку, старт миссии марсохода Spirit и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
51Оптическая иллюзия с орангутаном попала в топ фотографий 2021 года
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
05:28 (мск), источник: Известия

Вирусолог предсказал появление супер-штамма коронавируса

Через несколько лет может появиться мутантный штамма коронавируса, на который не будут действовать современные вакцины. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии, микробиологии и паразитологии Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

По его словам, любой вирус, особенно РНК-содержащий (к которым и относится возбудитель СOVID-19), может существовать только в форме «облака вариантов».

Даже в одной инфицированной клетке существует не один, а несколько вариантов вируса.
Читайте также
Врачи рассказали, будет ли расти число заболевших COVID выше 10 тысяч

«Конкретные условия обстановки могут способствовать положительной селекции тех или иных вирусных вариантов, которые становятся доминирующими на конкретной территории, — рассказал ученый. — Поэтому вирус либо будет полностью уничтожен, либо он будет всегда на полшажка впереди нашего коллективного иммунитета. Поэтому появление эскейп-мутанта, избегающего действия сегодняшних вакцин, это вопрос времени. Порядка нескольких лет».

Как подчеркнул эксперт, в ближайшее время появления такого варианта вируса ожидать не стоит. Все российские вакцины эффективны против тех вариантов, которые сейчас известны. Однако рано или поздно появится вирусный штамм, который будет избегать действия существующих вакцин.

«Это норма жизни. Специалисты это понимают, поэтому наши технологические платформы позволяют быстро менять вакцинный штамм. И это будет сделано совершенно незаметно, как делается в случае гриппа», — рассказал специалист.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бремя суток: крупным сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные
Токсичные подходы: в России выявили почти 2 тыс. «ядовитых территорий»
В ГИБДД предложили создать электронный медицинский реестр
Эксперты рассказали о выплатах по «старому» пенсионному возрасту
Россия возобновляет авиасообщение еще с восемью странами
В США рассказали об отключающих ядерные объекты НЛО
Врачи рассказали, будет ли расти число заболевших COVID дальше
Новые пособия нуждающимся начнут выплачивать к 1 августа
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
«Я не обязан болеть за россиян. С какой стати?»
Горячие темы на Авто
А что же дальше? 158
Монополия -2.Яичко не простое а золотое. 136
SSD-накопитель или классический HDD??? 120
Москвич с конвейера 94
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
Отец нереальной красоты: упадешь, увидев его дочь
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Зачем Макс женился на Алле: это больше не тайна
Леди
50 платьев на выпускной, которые можно носить каждый день Платья «на один раз» – главный анти-тренд современности
Дом
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Реновация: интерьер дома, который будет актуален 10 лет
Как выглядит терраса для идеального отдыха: 6 вариантов (фото)
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь