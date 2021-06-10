Врачи рассказали, будет ли расти число заболевших COVID выше 10 тысяч

«Думаю, что в ближайшее время обстановка не стабилизируется. Кроме того, сейчас активно люди стали сдавать мазки в связи с тем, что народ выезжает за рубеж. И там требуют сдачу анализов и сдачу ПЦР-тестов. Естественно, чем больше мы берем анализов, тем больше будем выявлять — пропорционально», — сообщила она.
Эксперт прогнозирует, что цифры будут стабильно высокими на протяжении всего летнего периода.
«Главное, чтобы не нарастали тяжелые формы и летальные исходы. Снижение статистики будет только в том случае, если на карантин всех посадят», — добавила Скорпилева.
Увеличение количества новых случаев COVID-19 за сутки не обязательно может означать новую волну заражений, отметил в разговоре с РБК руководитель Лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины" (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его словам, чтобы сделать более детальные выводы, необходимо понаблюдать за статистикой еще несколько дней.
«Я не хотел бы с одного такого дня резкого всплеска говорить, что начался «долгожданный весенний подъем», — поясняет РБК вирусолог.
По его словам, эпидемия в России пропустила этап весеннего роста заболеваемости, как это было в Европе.
«То есть определенный рост был, но он был не очень сильным. Появилась надежда, что мы пропустим весенний подъем, потому что на мой взгляд появилось существенное количество уже переболевших или перенесших коронавирус людей, которые являются таким активным звеном, активной группой нашего населения», — подчеркнул Чепурнов.
Теперь же, заявляет вирусолог, число зафиксированных случаев может свидетельствовать о новом подъеме. «Не исключено, что вот он все-таки начался. Лаборатории, которые занимаются ПЦР-диагностикой и с которыми я знаком, наблюдают в последнюю неделю почти трехкратный рост положительных ПЦР-тестов», — пояснил эксперт.
«Есть надежда на то, что сезонность сыграет свою роль и лето сыграет свою роль, потому что по моему многолетнему опыту, вирусы очень плохо растут, даже при осознанном культивировании, вот в летний период. Надеюсь, что нас ненадолго накроет эта волна и она будет не очень длительной и не очень высокой», — добавил Чепурнов.
За прошедшие сутки в России выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом. В последний раз подобные цифры были в марте текущего года. В Москве за сутки выявили 4124 новых случая коронавирусной инфекции. Более 4 тыс регистрировали в столице в середине января.
По мнению директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, увеличение количества заболевших может быть связано с активным общением граждан в и ростом их мобильности в летний сезон.
Мэр Москвы Сергей Собянин исключил возможность введения жестких ограничений из-за роста заражений COVID-19, отметив при этом, что ситуация с коронавирусом в городе сложная. Он призвал москвичей делать прививки, а сотрудников ресторанного бизнеса придерживаться санитарных норм.
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